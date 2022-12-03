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Россия не примет предельной цены на нефть - Песков

Суббота, 3 декабря 2022, 18:00
 
getty images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет принимать предельную цену на нефть. 

Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас анализируем. Определенная подготовка была проведена к такому потолку. Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро проведен, мы сообщим", — сказал представитель Кремля, комментируя это решение.

Ранее сообщалось, что после достижения договоренности между 27 государствами-членами Европейского Союза члены Группы семи, а также Австралия (вместе - "Коалиция за ограничение цены") ввели ограничение цены на нефть, поставляемую морским транспортом из Российской Федерации, на уровне 60 долларов США за баррель.

Напомним:

В ЕС согласовали установление верхнего предела цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, прокладывая путь к более широкому соглашению с "Группой семи".

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Экономическая правда
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