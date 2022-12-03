Возвращение плановых отключений возможно при условии увеличения мощности в систему - ДТЭК

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Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отметил, что возвращение к плановым отключениям электроэнергии состоится после увеличения мощностей в системе и отсутствия новых обстрелов.

Об этом он сообщил в эфире Единых новостей.

"Отказаться от аварийных отключений можно будет при условии, если в системе будет больше генерирующих мощностей, которые позволят ограничиться только стабилизационными отключениями", - сказал Сахарук.

По его словам, вернуться к плановым отключениям можно через несколько недель, если не будет новых обстрелов, и когда будет возможность полностью восстановить ту генерацию, которая была повреждена в результате последнего обстрела на прошлой неделе.

Он также добавил, что в Киеве сейчас пытаются выключать электроэнергию как можно ближе к графикам, однако в некоторых районах столицы применяются и аварийные отключения из-за локальных перегрузок сети.

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Напомним:

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В субботу, 3 декабря, в Киеве, Днепре и Одессе применили экстренные отключения электроэнергии.