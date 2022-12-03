Нацбанк продал на межбанке более 569 миллионов долларов из резервов

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За неделю с 28 ноября по 2 декабря Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 569,32 млн долларов и купил 6,6 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно данным валютных интервенций Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 569,32 млн долларов. При этом регулятор купил только 6,6 млн долларов. На прошлой неделе НБУ продал 408,52 млн долларов, а неделей ранее только 182,18 млн долларов.

С конца мая НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полмиллиарда.

В то же время с начала 2022 года Нацбанк купил 3,24 млрд долларов и 110,97 млн евро и продал 23,404 млрд долларов и 1,789 млрд евро.

Напомним:

В понедельник, 5 декабря, истекает срок, в который украинцы в Литве могут обменять наличные гривны на евро.

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По состоянию на 1 ноября доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составила 35,6% по сравнению с 33,6% на 1 октября.