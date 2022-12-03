Volkswagen планирует увеличить школы программирования для решения проблемы дефицита кадров

getty images

Volkswagen AG рассматривает возможность финансирования школ кодирования в Мексике и Бразилии в рамках своей стратегии найма сотрудников, разбирающихся в программном обеспечении.

Об этом сообщает Bloomberg.

Из-за старения населения и проблем в системе образования Германия испытывает острую проблему нехватки квалифицированных работников. Больше всего в "кодерах" нуждается автомобильная промышленность страны, поскольку она наращивает производство электромобилей, которые полагаются на программные платформы и цифровые функции.

По словам члена правления ответственного за персонал Гуннара Килиана, производитель автомобилей уже поддерживает подобные учреждения в Чехии и Германии, в том числе в Берлине и вблизи своей штаб-квартиры в Вольфсбурге.

"Мы имеем огромную потребность в квалифицированных работниках в ИТ-секторе Германии", — сказал Килиан.

Добавляется, что Volkswagen пытается вернуть технологический толчок после того, как сбои в разработке программного обеспечения в его подразделении Cariad задержали несколько моделей, включая электрокар Porsche Macan. По словам Килиана, Cariad станет частью предприятия по автономному вождению в Китае, и в этом году нанял примерно 1500 кодеров.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Volkswagen планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) производителя люксовых спортивных автомобилей Porsche с оценкой от $70,1 млрд до $75,1 млрд.