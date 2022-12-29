Domino's Pizza рассматривает возможный выход с рынка РФ

Оператор Domino's Pizza в России рассматривает возможность продажи своего бизнеса из-за 10 месяцев полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление компании DP Eurasia, которая владеет франшизой Domino's Pizza в России.

DP Eurasia, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже, заявила, что "переоценивает свое присутствие в России, влияние санкций и свою дальнейшую способность обслуживать своих клиентов в России". Компания является одной из немногих западных фирм, которая не приостановила и не прекратила предоставлять услуги в РФ.

"Компания рассматривает различные варианты, которые могут включать продажу своих российских операций", - отметили в DP Eurasia.

Компания имеет 171 пиццерию Domino's Pizza в России; 68 из них являются ее собственностью, еще 103 управляются по франшизе. Кроме того, фирма управляет франшизой Domino's в Турции, Азербайджане и Грузии.

В то же время в DP Eurasia намекнули на возможную продажу российских активов: "Пока работа над потенциальной сделкой продолжается, не может быть никакой уверенности относительно ее результата"

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В марте мастер-франчайзи сети Domino's Pizza, компания DP Eurasia, приостановила инвестиции в России, но 188 ресторанов продолжают работу в стране.





