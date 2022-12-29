Казахстан хочет экспортировать свою нефть через нефтепровод "Дружба"

Казахстанский нефтепроводный оператор "КазТрансОйл" направил российской "Транснефти" запрос на транспортировку своей нефти по нефтепроводу "Дружба" в Германию со следующего года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление "КазТрансОйл".

Это может стать первым шагом для поставок казахстанской нефти на немецкие нефтеперерабатывающие заводы, поскольку страна пытается заменить российские поставки. Хотя трубопроводные поставки освобождены от европейских санкций, Германия пообещала отказаться от российской нефти до конца этого года.

КазТрансОйл попросил российскую "Транснефть" о транзитных мощностях для отправки 1,2 млн тонн казахстанской нефти через Беларусь в направлении польского пункта приема Адамово-Застава для дальнейших поставок в Германию.

В "Транснефти" отметила, что запрос, который компания пока не получила, требует одобрения Министерства энергетики РФ, но "технически возможно" доставить эти объемы.

Германия ведет переговоры с Казахстаном о поставках нефти для замещения российских поставок, но переговоры еще не завершены. По данным немецкого министерства экономики, в условиях нынешних санкций разрешено использовать существующую трубопроводную сеть для казахстанской нефти.