В четверг Нацдепозитарий Украины и Центральный депозитарий Польши (KDPW) подписали договор, благодаря которому польские инвесторы смогут напрямую покупать муниципальные облигации в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Национального депозитария Украины.

Договор о сотрудничестве устанавливает корреспондентские отношения между НДУ и KDPW для проведения операций по поставке ценных бумаг без оплаты, что позволит осуществлять трансграничные переводы ценных бумаг. А именно - украинских муниципальных облигаций, учет которых осуществляется в НДУ. KDPW будет обеспечивать учет таких украинских ценных бумаг в депозитарной системе Польши.

Муниципальные облигации выпускаются местными властями, а средства от их продажи могут привлекаться для финансирования бюджета развития местных советов. "Это может стать одним из источников финансирования восстановления украинских общин после войны", - отметили в Нацдепозитарии.

На сегодня в Украине находятся в обращении выпуски Киевского, Харьковского и Львовского городских советов, общей номинальной стоимостью более 3,1 млрд грн.