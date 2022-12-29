Великобритания в 2023 году выделит 2,3 млрд фунтов на поддержку Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Великобритания выделит 2,3 млрд фунтов стерлингов на помощь Украине в 2023 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

"Еще 2,3 млрд фунтов стерлингов поддержки в следующем году, и в этом мы убедимся, что у них есть системы вооружения, которые им нужны, и Соединенное Королевство поможет им купить их в других странах мира", - сказал Уоллес.

"Мы предоставим им системы вооружения, которые соответствуют их советским образцам. Недавно мы пожертвовали тысячи зенитных ракет, чтобы они могли сбивать беспилотники", - добавил он.

В то же время, по словам министра, Великобритания предоставляет свои знания и опыт для того, чтобы была возможность лучше координировать противовоздушную оборону на земле.

Но также, параллельно, Великобритания делает все возможное, чтобы Украина могла победить на земле, чтобы она могла оттеснить российские силы.

"Я обратил внимание на вчерашние комментарии Гордона Брауна, что очень важно, чтобы мы указали и напомнили миру, что мы видим, как Россия нарушает международное право, систематически участвует в военных преступлениях, изнасилованиях и тому подобных вещах, и нельзя игнорировать, что мы все должны противостоять этому и убедиться, что Россия понимает, что если она не прекратит то, что делает сейчас, то это будет иметь долгосрочные последствия", - заявил Уоллес.

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Напомним, министерства финансов и обороны Великобритании достигли принципиального согласия об увеличении расходов на оборону страны, чтобы нивелировать сокращение в реальном измерении из-за инфляции на фоне продолжения полномасштабной войны в Украине.