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Курс валют на 29 декабря: гривна на "черном рынке" ослабла, в банках – наоборот

Четверг, 29 декабря 2022, 14:54 - Анастасия Жарикова

В четверг, 29 декабря, наличные доллар и евро подорожали на черном рынке, курсы в банках наоборот немного снизились.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 14:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,49 - 40,76 грн, а в среду, 28 декабря, колебался на уровне 40,10 - 40,56 грн.

Что касается "черного" курса гривни к евро, в это же время курс составлял 42,30 - 42,65 грн. Для сравнения, в среду курс колебался на уровне 42,04 – 42,51 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 40,075 – 40,60 грн (курс на 28 декабря – 40,1 – 40,7 грн);
  • Евро – 41,775 – 42,6 грн (курс на 28 декабря – 42,0 – 42,7 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 39,75 – 40,25 грн;
  • Ощадбанк – 40,05 – 40,8 грн;
  • Укрэксимбанк – 40,25 – 40,75
  • Райффайзен – 40,2 – 40,7 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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