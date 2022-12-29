Россияне в очередной раз поделили в одну из ТЭС ДТЭК: это уже 22-я атака на объекты компании

Во время десятой массированной ракетной атаки врага на объекты инфраструктуры утром 29 декабря россияне атаковали одну из ТЭС ДТЭК.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

"Сегодня враг снова атаковал энергетический объект ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшийся обстрелам. В результате удара было существенно повреждено оборудование станции", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что один из работников станции получил легкие ранения, его доставили в больницу.

"Это уже 22-я террористическая атака России на энергетические объекты ДТЭК", - констатировали в ДТЭК Энерго.

Напоминаем:

В ночь на 29 декабря российские войска атаковали Украину дронами, а утром – крылатыми ракетами, по всей территории Украины могут работать силы ПВО.

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"ДТЭК" применило экстренные отключения света в Одесской и Днепропетровские областях из-за угрозы ракетных ударов россиян, также об экстренных отключениях сообщили "Житомироблэнерго" и "Сумыоблэнерго".

После десятого массированного обстрела россиянами объектов критической инфраструктуры сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в двух областях и на западе Украины.