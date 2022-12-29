Цены на нефть снижаются на фоне неэффективных торгов в конце года

Цена на нефть в четверг, 29 декабря, продолжают снижаться из-за слабой эффективности торгов в конце года.

Об этом сообщает enkorr.

На лондонской бирже ICE Futures стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent составляет 83,14 долл за баррель, что на 0,12 долл (0,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 1,07 долл (1,3%), до 83,26 долл за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,28 долл (0,35%), до 78,68 долл за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на 0,57 долл (0,7%), до 78,96 долл за баррель.

Издание отмечает, что оптимизм инвесторов, связанный с ожиданиями увеличения спроса на нефть вслед за снятием карантинных ограничений в Китае, сменился опасениями новой волны коронавируса в мире.

Пекин заявил о намерении смягчить эпидемиологические требования для прибывающих в страну с 8 января. Также власти КНР возобновят выдачу документов для туристов, желающих уехать за границу. США и Италия уже объявили о введении дополнительных требований для пассажиров, прибывающих из Китая.

"Отказ Китая от туристических ограничений может спровоцировать новую глобальную волну заболеваемости COVID-19. Это, в свою очередь, может ослабить спрос на нефть и привести к снижению цен", – отметил директор JTD Energy Services Pte в Сингапуре Джон Дрисколл.

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В центре внимания трейдеров в четверг – данные о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю. Отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 23 декабря, сократились на 1,3 млн баррелей после падения на 3,07 млн баррелей неделей ранее.