Кличко: 40% Киева без света из-за мер безопасности во время обстрелов

После ракетной атаки утром в четверг, 29 декабря, 40% потребителей столицы остаются без света из-за мер безопасности.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

"40% потребителей столицы после ракетной атаки – без света. В связи с необходимыми мерами безопасности, принимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги. Сейчас энергетики работают над возобновлением электроснабжения", – написал глава КГГА.

Он добавил, что тепло- и водоснабжение осуществляется в штатном режиме, кроме домов, где отсутствует энергоснабжение, от которого зависит работа котельных.

Напоминаем:

В ночь на 29 декабря российские войска атаковали Украину дронами, а утром – крылатыми ракетами, по всей территории Украины могут работать силы ПВО.

В столице в четверг, 29 декабря, из-за очередной массированной ракетной атаки на объекты критической инфраструктуры возможны перебои с электроэнергией и водоснабжением.