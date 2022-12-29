Все разделы
Укр / Рус

Кличко: 40% Киева без света из-за мер безопасности во время обстрелов

Четверг, 29 декабря 2022, 12:15 - Анастасия Жарикова

После ракетной атаки утром в четверг, 29 декабря, 40% потребителей столицы остаются без света из-за мер безопасности.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

"40% потребителей столицы после ракетной атаки – без света. В связи с необходимыми мерами безопасности, принимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги. Сейчас энергетики работают над возобновлением электроснабжения", – написал глава КГГА.

Он добавил, что тепло- и водоснабжение осуществляется в штатном режиме, кроме домов, где отсутствует энергоснабжение, от которого зависит работа котельных.

Напоминаем:

В ночь на 29 декабря российские войска атаковали Украину дронами, а утром – крылатыми ракетами, по всей территории Украины могут работать силы ПВО.

В столице в четверг, 29 декабря, из-за очередной массированной ракетной атаки на объекты критической инфраструктуры возможны перебои с электроэнергией и водоснабжением.

ВИДЕО ДНЯ
Киев электроэнергия
Материалы по теме
В Киеве возможны перебои со светом и водой – Кличко 29 декабря 2022, 09:37
Киев вскоре сможет вернуться к плановым графикам отключений света – Yasno 28 декабря 2022, 20:30
В Киеве и области с утра действуют экстренные отключения света – ДТЭК 27 декабря 2022, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте