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В Харькове остановили движение метро

Четверг, 29 декабря 2022, 09:47 - Анастасия Жарикова

В Харькове утром в четверг из-за очередной российской массированной ракетной атаки остановили движение метрополитена.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.

"Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства! – говорится в сообщении.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в городе прозвучала серия взрывов, по каким объектам есть попадание и пострадавшие ли уточняется.

Напоминаем:

В ночь на 29 декабря российские войска атаковали Украину дронами, а утром – крылатыми ракетами, по всей территории Украины могут работать силы ПВО.

ООО "ДТЭК" применило экстренные отключения света в Одесской и Днепропетровские областях из-за угрозы ракетных ударов россиян, также об экстренных отключениях сообщили "Житомироблэнерго" и "Сумыоблэнерго".

ВИДЕО ДНЯ

В столице в четверг, 29 декабря, из-за очередной массированной ракетной атаки на объекты критической инфраструктуры возможны перебои с электроэнергией и водоснабжением.

метрополитен
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