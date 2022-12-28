Бутылка на победу: сбор на машины для ВСУ, за донат – редкое вино от Бейкуш

"Украинская правда" вместе с Торгово-Промышленной палатой и Beykush Winery разыгрывает редкие вина от украинских виноделов среди тех, кто поддержит сбор на пикапы и джипы для Сил Обороны.

Средства от конкурса волонтеры УП потратят на покупку автомобилей. Как все это работает, можно почитать здесь.

Украинская винодельня из Николаевской области - Beykush Winery - предоставила свои редкие экземпляры вина, которые достанутся отдельным счастливчикам из жертвователей.

С "Бейкушем" УП познакомилась около 7 лет назад, когда налоговики хотели закрыть семейную винодельню, но, к счастью, это им не удалось. Сейчас это один из самых узнаваемых украинских виноделов.

Виноградники предприятия растут в уникальном месте, на мысе Бейкуш, берега которого омываются с одной стороны Березанским лиманом, а с другой - Бейкушским заливом.

В этот раз мы разыгрываем три бутылки вина.

Лот №1 - Артания Резерв 2014. По легенде Артанией называли древнюю страну, которая была расположена на землях Северного Причерноморья.

Вино красное, сухое. Сорта: Каб Сов, Каб Фран, Мерло.

Вина этой серии соответствуют французской концепции "замковых вин", после года выдержки определяется ассамбляж "вина замка". Лучшие бочки остаются на дополнительную выдержку и еще через пару лет выпускаются как "кюве престиж".

Вино с прекрасным потенциалом к выдержке и представляет именно 2014 год, которого нет в продаже с 2016 года. Это вино из коллекции владельца.

Лот №2 - Loca Deserta 2019. Принадлежит к исторической серии вин "Бейкуш. Loca Deserta на латыни, или Дикое Поле - традиционное название черноморских степей в XVI-XVII вв.

Вино красное, сухое. Сорта - Мерло, Каб Сов, Темпранильо, Каб Фран, Рубин, Пино нуар, выдержка 30 месяцев в бочках.

Лот №3 - Beresagne Rose 2015. Серия этих вин получила свое название от Березанского лимана, омывающего мыс Бейкуш.

Игристое, брют. 70% Пино Нуар, 15% Пинот Гри и 15% Темпранильо. 60 месяцев выдержки на осадке в бутылке, традиционная технология.

Стартовый взнос - 100 грн. Для участия в розыгрыше необходимо закинуть в банку 100 грн.

Победителей розыгрыша выберет алгоритм.

Реквизиты сбора: Ссылка на банку https://send.monobank.ua/jar/7TeFQfhZK8 Номер карты банка: 5375 4112 0361 6318 Обязательно указывайте свой контактный номер телефона если вы не клиент Monobank.

Если же вы хотите ближе познакомиться с вином Beykush Winery, здесь сайт винодельни, на котором вы можете заказать все, чего ваша душа пожелает.

Ранее мы уже разыгрывали вино другого украинского производителя - "СлиВино". В дальнейшем ЭП планирует выставлять вина и других производителей, не переключайтесь.

Украина – превыше всего! Украинскому вину – быть!