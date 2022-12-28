Суммы расчетов карточками выше, чем в прошлом году: прежде всего из-за инфляции – НБУ
В октябре 2022 года количество операций с платежными картами, эмитированными украинскими банками, выросло на 3,4% по сравнению с октябрем прошлого года.
Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности Нацбанка.
В НБУ отмечают, что клиенты активно пользуются платежными картами.
Так, розничные операции, осуществляемые с помощью платежных карт на территории Украины, главным образом обслуживают три платежные системы: MasterCard, Visa и ПРОСТІР, добавляют в Нацбанке.
"На международные MasterCard и Visa приходится подавляющее большинство трансакций. Их инфраструктура защищена от физического воздействия войны в одной стране, ведь интегрирована в международную сеть.
Поэтому при наличии связи карточные платежи проводились бесперебойно. То же касается онлайн-платежей с использованием платежных карт", - говорится в отчете.
При этом, отмечает Нацбанк, несмотря на сокращение покупательской активности, в октябре 2022 года количество операций с платежными картами, эмитированными украинскими банками, выросло на 3,4% по сравнению с октябрем прошлого года.
Суммы расчетов картами выше, чем в прошлом году, прежде всего из-за инфляции.
"Возможность почти беспрепятственно осуществлять карточные платежи в дальнейшем уменьшала роль наличных денег.
Объемы банкнот и монет вне банков и в кассах финучреждений стремительно росли только в отдельные недели года, когда население опасалось временной остановки работы банков вследствие боевых действий или повреждения инфраструктуры.
Однако эти опасения не реализовались: в целом рост наличности в экономике в этом году незначительно превышает прошлогодний", - говорится также в отчете.
Экономическая правда