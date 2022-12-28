Из-за отключения света дополнительные операционные убытки банков могут превысить 300 миллионов – НБУ

Отключение электроэнергии стало новым вызовом для бесперебойной работы банков - из-за отключения света дополнительные операционные убытки могут превысить 300 млн грн.

Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности Нацбанка.

В НБУ подчеркивают, что отключение электроэнергии - новый вызов для бесперебойной работы банков.

"Ракетные обстрелы городов и повреждения энергетической инфраструктуры в течение октября - декабря усложняют работу финучреждений.

Большинство банков отмечают, что отключения света негативно влияют на функционирование более половины их отделений. Доля работающих отделений системно важных банков в отдельные дни декабря-ноября заметно сокращалась вследствие перебоев с электроснабжением", - говорится в отчете.

Отмечается, что для обеспечения непрерывной работы инфраструктуры банки вынуждены тратиться на обеспечение резервных источников питания и связи.

Так, по состоянию на начало декабря у почти половины финучреждений автономно в течение рабочего дня могли работать менее пятой части отделений.

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"По оценкам банков, предоставленным в начале декабря, из-за отключения света дополнительные операционные убытки могут превысить 300 млн грн.

Большая часть потерь приходится на крупные финучреждения со значительным количеством отделений", - подчеркнули в НБУ.

Экономическая правда