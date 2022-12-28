Из-за отключения света дополнительные операционные убытки банков могут превысить 300 миллионов – НБУ
Отключение электроэнергии стало новым вызовом для бесперебойной работы банков - из-за отключения света дополнительные операционные убытки могут превысить 300 млн грн.
Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности Нацбанка.
В НБУ подчеркивают, что отключение электроэнергии - новый вызов для бесперебойной работы банков.
"Ракетные обстрелы городов и повреждения энергетической инфраструктуры в течение октября - декабря усложняют работу финучреждений.
Большинство банков отмечают, что отключения света негативно влияют на функционирование более половины их отделений. Доля работающих отделений системно важных банков в отдельные дни декабря-ноября заметно сокращалась вследствие перебоев с электроснабжением", - говорится в отчете.
Отмечается, что для обеспечения непрерывной работы инфраструктуры банки вынуждены тратиться на обеспечение резервных источников питания и связи.
Так, по состоянию на начало декабря у почти половины финучреждений автономно в течение рабочего дня могли работать менее пятой части отделений.
"По оценкам банков, предоставленным в начале декабря, из-за отключения света дополнительные операционные убытки могут превысить 300 млн грн.
Большая часть потерь приходится на крупные финучреждения со значительным количеством отделений", - подчеркнули в НБУ.
Экономическая правда