80% освобожденных городов частично с восстановленным интернетом – Минцифры

В Украине в 2022 году привлечено 22 тысячи терминалов Starlink, 80% освобожденных городов частично с восстановленным интернетом.

Об этом говорится в презентации Минцифры о главных телеком-достижениях за 2022 год.

"Украина - среди стран с наибольшим количеством Старлинков. Более 22 тысяч терминалов получили по инициативе Минцифры", - говорится в сообщении.

Также в министерстве добавили, что интернет-покрытие в Украине - самое большое в Европе.

"Это удалось благодаря Интернет-субвенции. В этом году более 130 тысяч украинцев в 420 селах впервые смогли подключить свои дома к интернету. А 1140 соцучреждений получили Wi-Fi.

2500+ украинских школ имеют Wi-Fi в укрытиях. Вместе с телеком-компаниями обеспечивали интернет не только на земле, но и под землей", - отчитываются в Минцифры.

Также среди телеком-достижений назвали то, что системы Tesla Powerwall впервые появились в Украине - получили около 50 систем от Илона Маска, которые помогают быть на связи в самых горячих точках, несмотря на длительные обесточивания.

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При этом один из приоритетов министерства на 2023 год - устойчивость интернет-сетей, чтобы украинцы были на связи даже во время длительных обесточиваний.

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Экономическая правда