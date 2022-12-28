"5-7-9%": долг государства перед банками – 2,6 миллиарда, но программа остается ключевой

С февраля значительно выросла доля неработающих кредитов в программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Государство задолжало по программе 2,6 млрд грн или платежей за 2 месяца.

Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности Нацбанка.

НБУ напоминает, что госпрограмма "Доступные кредиты 5-7-9%" была инициирована в 2020 году для стимулирования инвестиционного кредитования.

"Но с первых месяцев существования ее направление сместилось на антикризисную поддержку бизнеса: сначала во время карантина, впоследствии - войны. В кризисных условиях государственная поддержка начала играть ключевую роль в кредитовании. В 2023 году весомая роль программы сохранится", - говорится в отчете.

"После широкомасштабного вторжения России в марте 2022 года программа была расширена двумя новыми направлениями: поддержка посевной кампании и предоставление кредитов для преодоления последствий агрессии.

Изначально стоимость кредитов для заемщиков по этим направлениям составляла 0%. Дальнейшие изменения отменили ограничения на размер предприятий - участников программы.

В октябре добавился механизм восстановления разрушенных из-за войны производственных мощностей под 9% годовых.

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Программа постепенно стала двигателем кредитования", - добавили в Нацбанке.

Отмечается также, что должники ценят выгодные условия и по возможности исправно обслуживают займы, чтобы сохранить доступ к программе.

Качество обслуживания займов длительное время было очень высоким, добавляют в НБУ.

Так, в 2020-2021 годах доля неработающих кредитов в программе не превышала 1%. Однако с февраля она значительно выросла и на начало ноября достигла 8%.

"Преобладание программ с компенсацией ставки до нуля, повышение рыночных процентных ставок и стремительный рост портфеля значительно повысили расходы правительства на финансирование программы.

В этом году вместо запланированных 3 млрд грн необходимо уплатить более 9 млрд грн.

Эти расходы предусмотрены в бюджете, однако они осуществляются с задержкой. В начале ноября 2022 года долг составлял 2,6 млрд грн - это равноценно сумме компенсации процентов за два месяца. Этот долг сдерживает банки от дальнейшего использования программы", - подчеркнули в НБУ.

Экономическая правда