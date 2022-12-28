Экспорт электромобилей из Китая вырос до рекордного уровня на фоне европейского спроса

Экспорт электромобилей из Китая в ноябре увеличился более чем вдвое, установив месячный рекорд, в основном за счет европейских автопроизводителей, которые перенесли производство в страну.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, автопроизводители Китая в ноябре экспортировали электромобилей на сумму 3,2 млрд долларов, что на 165% больше, чем год назад, и достигли самого высокого месячного показателя, свидетельствуют данные таможенного органа страны.

При этом европейские страны, такие как Бельгия и Англия, были крупнейшими импортерами, на которые пришлось почти 70% поставок.

"Экспорт пассажирских электромобилей составлял более половины от общего объема поставок автомобилей в течение двух месяцев подряд, а в ноябре был зарегистрирован рекордный показатель экспорта в размере 6 миллиардов долларов США", - пишет агентство.

Эти цифры появились в то время, когда европейские автопроизводители, в том числе Volkswagen AG и BMW AG, стремятся производить запчасти и автомобили в Китае из-за ограниченных производственных мощностей на своих внутренних рынках, добавляет Bloomberg.

SAIC Motor Corp., китайский владелец британского бренда MG Motors, также расширил свою дистрибьюторскую сеть для продажи электромобилей в Европе за счет импорта.

ВИДЕО ДНЯ

Tesla Inc. отгрузила более 37 000 автомобилей из Китая в прошлом месяце, после того, как экспортировала только 60 в марте и ни одного в апреле, когда она останавливала сбор из-за локдауна в Шанхае.

Экономическая правда