Зерновая инициатива: из портов отправились еще 11 судов, 96 – в очереди на инспекцию в Босфоре

В рамках работы "зерновой инициативы" за два дня из портов Большой Одессы вышли еще 11 судов с 422 тысяч тонн агропродукции.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Суда экспортируют продовольствие в страны Африки, Азии и Европы.

В частности, балкер ALANDA STAR с 30,8 тыс. тонн пшеницы следует в Египет, а танкер EUROCHAMPION с 45 тыс. тонн масла – в Индию.

"Ключевым препятствием в работе "зернового коридора" остается торможение со стороны России под разными предлогами инспекции судов в Босфоре. Это привело к стабильной очереди у 90+ судов, миллионного ущерба грузовладельцам, недоэкспорту минимум в 5-6 млн тонн в течение года", – отмечают в Мининфраструктуры.

По состоянию на 27 декабря в Босфоре инспекцию ожидают 96 судов, из них 71 — вход в порты, а 25 — уже загружены агропродукцией. Ежедневно проходит 6 из 10 запланированных инспекций.

"Помимо уменьшения количества инспекционных групп, российская сторона прибегла к тактике затягивания времени самих инспекций из-за требований проверять параметры судов, которые не регламентируются документами СКЦ и не имеют никакого отношения к предмету проверки. Из-за таких действий сокращается количество флота, который движется под погрузку украинской агропродукцией", – добавили в министерстве.

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Таким образом, недавно порт Одессы отправил балкер BRAVE M с 28 тыс. тонн зерна для африканской Ливии, который до этого месяц ожидал инспекцию в коридоре, чтобы зайти в порт под загрузку.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 605 судов, экспортировавших 15,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.