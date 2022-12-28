Средний чек вырос, но из-за инфляции: как работали кафе и рестораны в 2022 году

Средний чек в общепитах вырос от 19% до 49% к середине декабря, по сравнению с предыдущим годом, наибольшая выручка за тот же средний чек выросла у фастфудов.

Об этом говорится в исследовании украинской компании по автоматизации заведений Poster.

Как изменилась выручка?

Отмечается, что первые две недели после полномасштабного вторжения большинство заведений общепита вообще не получали выручку.

"Первыми оправились фастфуд, кофейни и пекарни – уже в конце мая большинство этих заведений смогло достичь довоенных показателей. Дольше всего падение наблюдалось у баров, ресторанов и кальянных – их показатели достигли февральских только в октябре-ноябре", – отмечают аналитики.

Наибольший спад в выручке, кроме первых дней войны, заведения почувствовали в конце ноября – во время блэкаута. 23 ноября российские войска выпустили по инфраструктурным объектам в разных городах Украины около 70 крылатых ракет и обесточили 11 областей.

На предпраздничной неделе 19-25 декабря наибольший рост в выручке по сравнению с прошлым 2021 почувствовали фастфуд и кофейни - на 58% и 48% соответственно. Пекарни смогли нарастить обороты на 15%, кафе на 10%, бары на 5%, рестораны на 2%, при этом кальян просел на 4%.

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Poster

Как изменился средний чек?

В тройку лидеров по росту среднего чека вошли фастфуды, пекарни и бары. Так, к середине декабря средний чек в фастфуде демонстрирует рост на 49% по сравнению с 2021 годом и составляет 158 грн.

Пекарни увеличили средний чек на 45% с 46 до 68 грн, бары – на 27% с 328 до 416 грн.

Средний чек кофеен Украины в декабре вырос на 25% по сравнению с прошлым годом: 78 грн. против 62 грн.

Рестораны увеличили чек на 22% с 450 грн. до 550 грн., кальянные – на 21% с 357 грн. до 432 грн., кафе – всего на 19% за год со 189 грн. до 226 грн.

Poster

Чем это объясняют?

Большинство рестораторов отмечают, что выручка и средний чек выросли в большинстве из-за инфляции и роста цен на блюда. Так что эти показатели принимают во внимание не так придирчиво, чем раньше.

Рост цен и инфляция влияют на средний чек. На показатели оборотов вообще по компании. Многие из наших дополнительных или альтернативных торговых площадок и инструментов просто исчезли или существенно уменьшились. К примеру онлайн торговля, доставка, корпоративные заказы, B2B. Но появились другие. Сейчас мы очень скептичны к попытке что-то вычислить. Главное удержать качество продукта и сервиса на достойном уровне, сохранить то, что есть и не поддаваться напрасным иллюзиям о средних чеках. Это наша основная цель", – рассказала совладелица сети кафе-кондитерских Honey и пекарни "Завертайло" Аня Завертайло.

Это мнение разделяют также совладельцы заведений Марево и Late Breakfast Wine&Pizza Club.

Экономическая правда