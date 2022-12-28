Курс валют на 28 декабря: наличная гривня укрепилась

В среду, 28 декабря, курсы доллара и евро на "черном рынке" снизились, в кассах банков евро остался на уровне дня накануне

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,00 – 40,49 грн, а во вторник, 27 декабря, колебался на уровне 40,3 – 40,8 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 42,00 - 42,55 грн. Для сравнения, в понедельник курс колебался на уровне 42,4 – 42,74 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,1 – 40,7 грн (курс на 27 декабря – 40,16 – 40,7 грн);

Евро – 42,0 – 42,7 грн (курс на 27 декабря – 42,0 – 42,7 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,8 – 40,3 грн;

Ощадбанк – 39,8 – 40,3 грн;

Укрэксимбанк – 39,8 – 40,3

Райффайзен – 40,2 – 40,7 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.