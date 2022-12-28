Почти довоенные показатели: Укргаздобыча пробурила 47 новых скважин в 2022 году

В течение 2022 года АО "Укргаздобыча" пробурило 47 новых скважин.

Об этом сообщает пресс-служба "Группы "Нафтогаз" в Telegram.

"47 новых скважин в этом году пробурило Укргаздобычу. Этот показатель практически не отличается от довоенного. 10 месяцев полномасштабной войны, постоянных обстрелов, террора энергетической инфраструктуры сделали наших специалистов еще более мотивированными и злыми", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что темпы добычи на востоке Украины падают, в то же время на западе увеличиваются.

Кроме этого, удалось добиться рекордных показателей бурения.

"В октябре 2022-го буровое подразделение Укргаздобычи - Укрбургаз - установило рекорд по месячной проходке бурения - 30 505 м", – добавили в "Нафтогазе".

Экономическая правда