Все разделы
Укр / Рус

Почти довоенные показатели: Укргаздобыча пробурила 47 новых скважин в 2022 году

Среда, 28 декабря 2022, 10:15 - Анастасия Жарикова

В течение 2022 года АО "Укргаздобыча" пробурило 47 новых скважин.

Об этом сообщает пресс-служба "Группы "Нафтогаз" в Telegram.

"47 новых скважин в этом году пробурило Укргаздобычу. Этот показатель практически не отличается от довоенного. 10 месяцев полномасштабной войны, постоянных обстрелов, террора энергетической инфраструктуры сделали наших специалистов еще более мотивированными и злыми", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что темпы добычи на востоке Украины падают, в то же время на западе увеличиваются.

Кроме этого, удалось добиться рекордных показателей бурения.

"В октябре 2022-го буровое подразделение Укргаздобычи - Укрбургаз - установило рекорд по месячной проходке бурения - 30 505 м", – добавили в "Нафтогазе".

Экономическая правда

ВИДЕО ДНЯ
Нафтогаз Укргаздобыча добыча газ
Материалы по теме
Первый морской порт продадут на аукционе, УЗ реструктуризирует долг: итоги недели для госпредприятий 24 декабря 2022, 14:30
"Нафтогаз" обеспечил до полумиллиарда кубометров газа в течение недели 23 декабря 2022, 20:38
Стали известны требования новой программы МВФ: одно из них – реформирование налогов 22 декабря 2022, 19:18
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте