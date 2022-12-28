Цены на нефть: как повлиял российский запрет на экспорт странам, поддержавшим потолок цен

Цены на нефть в среду несколько снизились, поскольку инвесторы взвешивают последствия российского запрета на экспорт нефти странам, поддержавшим ограничение цен стран G7.

Об этом сообщает Bloomberg.

Нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в феврале упала на 0,2% до 79,36 долл. за баррель по состоянию на 6:01 утра в Лондоне после роста на 0,5% раньше.

Нефть Brent с расчетами в феврале упала на 0,4% до 83,96 долл. за баррель.

Агентство отмечает, что в 2022 году цены на нефть имеют умеренный прирост после нестабильного года, когда цены резко выросли после вторжения России в Украину, а затем постепенно снизились из-за роста опасений глобального замедления.

Отказ Китая от жесткой политики Covid Zero и, как следствие, сильная волна вируса ударили по рынку, который подвержен резким колебаниям из-за нехватки ликвидности.

Китай готовится выдавать новые паспорта и разрешения Гонконга, открывая шлюзы для отложенного спроса на поездки. По данным Trip.com Group Ltd, после объявления о том, что с 8 января путешественники не будут подвергаться карантину, количество бронирований на выезды из материкового Китая резко возросло.

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"Нефть торгуется на основе более широкой истории о том, что Китай смягчает сдерживание Covid и ожидает роста путешествий, несмотря на текущие вспышки", - сказал руководитель отдела экономики и стратегии Mizuho Bank Ltd Вишну Варатан.

Он добавил, что реакция России на ограничение цены была в основном ожидаемой для рынка.