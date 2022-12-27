НБУ установил требования к оплате цифрового контента для операторов

Национальный банк Украины установил требования к предоставлению услуг по оплате цифрового контента и благотворительности, чтобы предотвращать мошеннические операции.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Так, поставщики таких платежных услуг (операторы или провайдеры телекоммуникаций) смогут выполнять платежные операции для оплаты цифрового контента и уплаты средств на благотворительные цели исключительно идентифицированным абонентам на основании договора с продавцами цифрового контента и благотворительными организациями.

"Это сделано с целью усиления безопасности пользователей платежных услуг и предотвращения мошеннических операций, связанных с оплатой цифрового контента и уплатой средств благотворительным организациям", - пояснили в НБУ.

Для физлиц - продавцов цифрового контента НБУ потребует ФИО, удостоверение личности и абонентский номер или другой сетевой идентификатор конечного оборудования, по которому получаются услуги, или лицевой счет абонента.

От юридических лиц требуется наименование, идентификационный код и абонентский номер или сетевой идентификатор конечного оборудования, по которому получаются услуги, или лицевой счет абонента.