В Украине приобрели военных облигаций на более чем 200 миллиардов

Продажа военных облигаций правительства с начала полномасштабной войны превысила 200 млрд грн, на аукционе во вторник было привлечено еще 12,6 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Так, инвесторам предложили пять выпусков военных облигаций: три гривневые и два долларовые. Ставки при этом не изменились.

От продажи шестимесячных бумаг, номинированных в гривне, бюджет привлек 2,4 млрд грн по ставке 14%. Бумаг сроком 1,2 года (по ставке 18,5%) продали на 96 млн грн, а 1,5 года (по ставке 19,5%) - 77 млн грн.

Что касается бумаг, номинированных в долларе, то от продажи шестимесячных правительство привлекло 258 млн долл по ставке 4,24%, а от продажи годовых - 17 млн долл по ставке 4,5%.

В Минфине напомнили, что привлеченные от продажи военных облигаций средства обеспечивают украинских военных оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами.