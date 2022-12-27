Правительство упростило условия строительства воздушных линий электропередач и подстанций

Кабинет министров на заседании во вторник одобрил решение, которым упростил условия строительства воздушных линий электропередач и подстанций.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

На время военного положения правительство отменило требование проведения оценки воздействия на окружающую среду в отношении таких объектов. Такое решение необходимо, чтобы быстрее восстановить энергосистему.

"Этот шаг оправдан в экстремальных условиях полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины", - добавил Шмыгаль.