Правительство упростило условия строительства воздушных линий электропередач и подстанций
Вторник, 27 декабря 2022, 18:58
Кабинет министров на заседании во вторник одобрил решение, которым упростил условия строительства воздушных линий электропередач и подстанций.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
На время военного положения правительство отменило требование проведения оценки воздействия на окружающую среду в отношении таких объектов. Такое решение необходимо, чтобы быстрее восстановить энергосистему.
"Этот шаг оправдан в экстремальных условиях полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины", - добавил Шмыгаль.