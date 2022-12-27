Двадцатка самых богатых украинцев с февраля потеряла $20 миллиардов - рейтинг Forbes

Двадцать самых богатых украинцев за время полномасштабной войны потеряла более 20 млрд долларов состояния, причем в перечень попало больше "новых" бизнесменов в сфере технологий.

Об этом говорится в рейтинге Forbes Украина.

В этом году издание оценило состояние только первой двадцатки бизнесменов. С начала февраля оценка упала более чем на 20 млрд долл до 22,5 млрд долл.

Отмечается, что сейчас сложно оценивать бизнес в Украине, ведь рыночная капитализация украинских публичных компаний порой падает ниже ликвидационной стоимости активов.

В то же время обзор первой двадцатки свидетельствует, что времена бизнесменов "старой школы" проходят, констатируют в Forbes. Так, в топ-20 есть шесть предпринимателей, которые заработали свое состояние в "экономике знаний", почти вообще не пересекаясь с украинским государством.

Несмотря на значительные потери (-9,3 млрд долл), первенство традиционно получил Ринат Ахметов (Метинвест, ДТЭК) с оценкой состояния в 4,4 млрд долл. За ним расположились основатели ІТ компании Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко с состоянием в 2,3 млрд долл каждый.

Четвертую позицию по состоянию занимает Виктор Пинчук (Интерпайп) с состоянием в 2,2 млрд долл, а пятую - Константин Жеваго (Ferrexpo) с оценкой в 1,4 млрд долл.

ВИДЕО ДНЯ

В первой десятке также находятся Александр и Галина Гереги (Эпицентр) с состоянием в 1,2 млрд долл, соучредитель Revolut Влад Яценко с состоянием в 1,1 млрд долл, Вадим Новинский (Смарт-Холдинг) и Геннадий Боголюбов (группа "Приват") с состоянием в 1 млрд долл каждый. Закрывает топ-10 Сергей Тигипко (группа ТАС, Универсал банк) с оценкой в 870 млн долл.

В топ-20 бизнесменов попали также Макс Поляков (800 млн долл), Петр Порошенко (730 млн долл), Юрий Косюк (520 млн долл), Николай Злочевский (500 млн долл), Виталий Хомутынник (490 млн долл), Андрей Веревский (400 млн долл), Тарас Кицмей (360 млн долл), Степан Черновецкий (350 млн долл), Александр Ярославский (340 млн долл) и Александр Конотопский (320 млн долл).

Forbes также собрал бизнесменов, которые имеют высокие шансы не попасть в рейтинг, если бы его в конце концов составляли. Причины разные: потеря гражданства, бизнес-неурядицы и измена родине. Речь идет об Игоре Коломойском, Вадиме Ермолаеве, Николае Удянском, Константине Григоришине, Иване Фурсине, Вячеславе Богуслаеве и Викторе Медведчуке.





