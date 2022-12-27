Курс валют 27 декабря: наличная гривня продолжает слабеть

Во вторник, 27 декабря, курсы доллара и евро продолжили расти в кассах банков и на "черном рынке", а крупнейшие банки повысили курсы при расчете картой в валюте.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 15:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,51 - 40,9 грн, а в понедельник, 26 декабря, колебался на уровне 40,3 - 40,64 грн.

Что касается "черного" курса гривни к евро, на это же время курс составлял 42,43 - 42,79 грн. Для сравнения, в понедельник курс колебался на уровне 42,3 - 42,62 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 40,16 - 40,7 грн (курс на 26 декабря - 40,0 - 40,5 грн);

Евро - 42,0 - 42,7 грн (курс на 26 декабря - 41,8 - 42,5 грн). ВИДЕО ДНЯ

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 39,9 - 40,2 грн;

Ощадбанк - 40,2 - 40,85 грн;

Райффайзен - 40,2 - 40,9 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 40,25 грн за доллар, в Ощаде - 38 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн. Для сравнения, в понедельник курсы Приватбанка и Ощадбанка составляли 37,45 грн и 37,12 грн соответственно.