Рынок недвижимости находится в дисбалансе: спрос слабый и нестабильный – Нацбанк

Рынок недвижимости в Украине находится в дисбалансе: арендные цены снизились, а гривневые цены на продажу растут. Спрос очень слабый и очень нестабильный - он значительно зависит от ситуации с безопасностью.

Об этом заявила директор Департамента финансовой стабильности Первин Дадашова во время презентанции отчета о финансовой стабильности.

"Мы традиционно делаем обзор рынка недвижимости. Сейчас он не создает угроз для финансовой стабильности, ведь объем ипотек очень умеренный.

Вместе с тем мы отмечаем, что рынок находится в дисбалансе. Спрос очень слабый, очень медленно восстанавливается, и очень нестабильный - он значительно зависит от ситуации с безопасностью в регионах и для его восстановления необходимо существенное улучшение условий безопасности и окончания войны", - заявила Дадашова.

По ее словам, предложение на рынке появляется, однако завершается работа преимущественно на тех объектах, которые уже в завершающей стадии.

Пополнение рынка за счет объектов, находящихся на начальной стадии строительства, или же нового строительства, в целом в дальнейшем будет замедляться, добавили в НБУ.

При этом заявленные цены продолжают расти, добавила Дадашова.

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"И мы видим существенный дисбаланс между поведением цен на продажу, а также цен на аренду. Если арендные цены снизились и остаются низкими по сравнению с довоенными уровнями, то заявленные гривневые цены на продажу растут", - резюмировали в НБУ.

Экономическая правда