В Украине арестовали имущество российского олигарха Усманова на почти 2 миллиарда

Суд по материалам СБУ арестовал имущество российского олигарха Алишера Усманова на 2 млрд грн - решается вопрос о передаче имущества в АРМА.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram.

"В результате следственно-оперативных действий совместно с детективами БЭБ установлено местонахождение подпольных складов РФ, где хранили более 160 тыс тонн украинской железной руды.

Скрытое сырье обнаружено на территории нескольких морских портов Украины", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что общая стоимость изъятых полезных ископаемых составляет почти 2 млрд грн.

СБУ установила, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, который входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства Кремля, Алишера Усманова.

После 24 февраля этого года на него наложены санкции СНБО Украины, США и ЕС.

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"По оперативной информации, скрытое сырье представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России.

После этого полезные ископаемые планировали передать на нужды металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса РФ для обеспечения потребностей российских оккупационных группировок", - подчеркнули в СБУ.

По материалам ведомства на изъятое имущество наложен арест и решается вопрос о его передаче в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Продолжаются комплексные мероприятия для выявления всех скрытых активов российских олигархов, причастных к подготовке и проведению полномасштабной агрессии против Украины", - резюмировали в СБУ.

Экономическая правда