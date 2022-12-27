"Новая почта" меняет тарифы с 1 января
Логистическая компания "Новая почта" объявила о внесении изменений в тарифы, которые вступят в силу с 1 января 2023 года.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Изменения в тарифы вносятся "учитывая скачки цен на топливо и другие расходы".
"Мы делаем этот шаг, чтобы и в дальнейшем гарантировать своевременную и качественную доставку во время войны", - заявили в компании.
В частности, стоимость доставки в отделение и почтомат отныне будет рассчитываться одинаково.
Кроме этого, "Новая почта" отменяет дополнительную плату за возврат товара отправителю после проверки в отделении и теперь она будет бесплатной. Ранее это стоило 20 грн.
При этом таариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат составит 55 грн.
Посылка между отделениями и почтоматами по городу:
- до 2 кг - 50 грн
- до 10 кг - 80 грн
- до 30 кг - 120 грн.
Посылка между отделениями и почтоматами по Украине:
- до 2 кг - 70 грн
- до 10 кг - 100 грн
- до 30 кг - 140 грн.
Доплата за доставку/забор курьером:
- для отправлений до 30 кг - +35 грн к тарифу;
- за каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг - +100 грн к тарифу.
Дополнительно о новых тарифах можно узнать по ссылке.
Экономическая правда