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"Новая почта" меняет тарифы с 1 января

Вторник, 27 декабря 2022, 13:23 - Алексей Павлыш

Логистическая компания "Новая почта" объявила о внесении изменений в тарифы, которые вступят в силу с 1 января 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Изменения в тарифы вносятся "учитывая скачки цен на топливо и другие расходы".

"Мы делаем этот шаг, чтобы и в дальнейшем гарантировать своевременную и качественную доставку во время войны", - заявили в компании.

В частности, стоимость доставки в отделение и почтомат отныне будет рассчитываться одинаково.

Кроме этого, "Новая почта" отменяет дополнительную плату за возврат товара отправителю после проверки в отделении и теперь она будет бесплатной. Ранее это стоило 20 грн.

При этом таариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат составит 55 грн.

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Посылка между отделениями и почтоматами по городу:

  • до 2 кг - 50 грн
  • до 10 кг - 80 грн
  • до 30 кг - 120 грн.

Посылка между отделениями и почтоматами по Украине:

  • до 2 кг - 70 грн
  • до 10 кг - 100 грн
  • до 30 кг - 140 грн.

Доплата за доставку/забор курьером:

  • для отправлений до 30 кг - +35 грн к тарифу;
  • за каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг - +100 грн к тарифу.

Дополнительно о новых тарифах можно узнать по ссылке.

Экономическая правда

Новая почта доставка тариф
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