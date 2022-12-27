УЗ возвращает "Буковельский экспресс": как будет курсировать поезд
Вторник, 27 декабря 2022, 13:03 -
"Укрзализныця" объявила о возвращении "Буковельского экспресса": на маршруте будет курсировать региональный дизель-поезд ДПКр-3.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.
Так, поезд №810/809 Львов - Ясиня будет отправляться из Львова 30, 31 декабря, 6, 7 и 8 января в 7:00 и прибывать в Ясини в 12:25.
Обратно, из Ясини, рейс будет отбывать в 15:10 и прибывать во Львов в 20:50.
При этом поезд будет проходить через Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Надворную, Делятин, Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель, Ворохту, Вороненко и Лазещину.
Билеты уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте, добавили в УЗ.
Экономическая правда
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