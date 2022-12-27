Сбербанк из-за санкций закрывает свой офис в ОАЭ: планирует открыть филиал в Китае

Крупнейшее финучреждение РФ Сбербанк будет вынужден закрыть свой офис в ОАЭ в начале 2023 года из-за санкционного давления.

Об этом заявил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин, пишет Reuters.

"Сбербанк является одним из нескольких крупных российских банков, которые были заблокированы в международной платежной системе SWIFT, а некоторые высшие руководители лично пострадали от санкций", - напоминает агентство.

"К сожалению, в контексте санкционных ограничений мы сталкиваемся с серьезными ограничениями в отношении нашего ближневосточного офиса "СберИнвест" в Абу-Даби, и мы, к сожалению, вынуждены закрыть его в первом квартале 2023 года", - сказал Ведяхин журналистам.

По его словам, Сбербанк продолжит обслуживать клиентов на рынке ОАЭ и сейчас ведутся активные коммуникации с китайскими регуляторами по поводу открытия там офиса.

"Я надеюсь, что к концу 2023 года мы сможем открыть филиал в Китае, обычно на это уходит от 1-1,5 до 2 лет", - добавил топ-менеджер банка.

Европейское подразделение Сбербанка, базирующееся в Вене, было закрыто по распоряжению Европейского центрального банка в марте, после того, как ЕЦБ предупредил, что банку грозит банкротство из-за оттока депозитов.

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"Банк России предписал финансовым учреждениям ограничить раскрытие информации в начале этого года. В этом квартале Сбербанк возобновил некоторую отчетность, зафиксировав падение чистой прибыли на 84,8% в годовом измерении с января по ноябрь", - добавляет Reuters.

При этом Ведяхин отказался давать прогнозы на весь год, но сказал, что Сбербанк уверен, что будет прибыльным в декабре.

Экономическая правда