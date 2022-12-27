С 1 января "Укрпочта" снижает стоимость ускоренной доставки в Польшу на 75%

С 1 января тарифы на отправку посылок в Польшу через EMS-сервис "Укрпочты" будут снижены на 75%.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

"Учитывая, сколько украинцев выехало в Польшу с начала полномасштабного вторжения, это должно помочь родным поддерживать связь не только вербально.

Кроме того, новые тарифы будут действовать как для розничных, так и для корпоративных клиентов. Считаем это отличной поддержкой для украинских малых и средних бизнесов", - говорится в сообщении.

Так, с января EMS-отправление весом до 1 кг из Украины в Польшу будет стоить 6 долл США; весом до 10 кг - около 8,85 долл, а до 20 кг - до 12,5 долл.

Почта Польши в начале октября на -75% снизила тарифы на доставку EMS-отправлений в Украину.

"Только что подписал приказ, чтобы с 1 января тарифы на отправку посылок в Польшу через Укрпочта EMS сервис были снижены на 75%.

ВИДЕО ДНЯ

Посылка до 1 кг будет стоить где-то $6 (240 гривен). Отправить можно будет в почти любое отделение Почты Польской. Сроки доставки 7-14 дней", - написал в Telegram гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"На этом не останавливаемся: вместе с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Укрзализныцей и ОП продолжаем делать все, чтобы в новом году поехал наш первый международный вагон. И тогда скорость и качество доставки еще больше улучшится", - добавил он.

Как объясняли в "Укрпочте", EMS (Express Mail Service) - сервис ускоренной международной доставки.

"Отправления EMS доставляются исключительно авиапутем и обрабатываются в приоритетном порядке как в Украине, так и в стране назначения. Согласно стандартам Всемирного почтового союза, отправления EMS в стране назначения вручаются по адресу получателя. Воспользоваться услугой можно с 1 апреля 2020 года в отделениях Укрпочты", - заявляли в компании.

Экономическая правда