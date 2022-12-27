Госбюджет-2023: изменится ли с 1 января размер "минималки"

Госбюджет на 2023 год не предусматривает повышения зарплаты: весь год она будет оставаться на уровне 6 700 грн в месяц.

Об этом говорится в статье ЭП.

1 января 2023 года вступает в силу закон о госбюджете на 2023 год.

При этом в смете с запланированным доходом 1,3 трлн грн не предусмотрено повышение минимальной зарплаты. Весь год она будет оставаться на уровне декабря 2022 года - 6 700 грн в месяц или 40,46 грн в почасовом размере (применяется с 1 октября).

Размер прожиточного минимума также не изменится: 2 684 грн - для трудоспособных, 2 272 грн - для детей в возрасте до шести лет, для детей 6-18 лет - 2 833 грн, для лиц, утративших трудоспособность, - 2 093 грн. Общий показатель - 2 589 грн.

Подробнее о том, какие основные нововведения вступают в силу с нового года, читайте в статье: Налоги, тарифы, пенсии и новые правила для обменников: что меняется с 1 января

Экономическая правда