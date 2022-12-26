Киев после последнего обстрела пока не готов к графикам отключений – Yasno

После последних обстрелов россиян по энергетической инфраструктуре Украины в Киеве продолжаются ремонты, поэтому экстренные отключения будут продолжаться - возможности вернуться к графикам пока нет.

Об этом сообщил гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, благодаря усилиям энергетиков все районы Киева сейчас имеют периодические поставки света. В то же время ремонты продолжаются, поврежденные узлы до сих пор находятся в восстановительных работах, поэтому их пока нельзя включать в сеть.

Он отметил, что сейчас ни генерация, ни сети не дают возможности перейти к четким графикам.

После последних обстрелов, отмечает Коваленко, на правом берегу Киева появились остродефицитные узлы передачи электроэнергии. Их совокупная пропускная возможность составляет более половины потребления всей столицы - столько электроэнергии до пятницы, 23 декабря, недополучали жители правого берега.

Из-за высокого потребления, которое иногда создавало перегрузки на узлы в 100%, пришлось отключать все три группы правобережного и северного района города. Сейчас применены временные обходные схемы, которые позволили на выходные существенно уменьшить этот дефицит.

"Но это временные схемы, которые не дают возможность пока вернуться к стабилизационным графикам", - отмечает он.

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Еще одной причиной частых отключений сейчас является локальное срабатывание автоматики. Оно возникает, когда потребители после подачи света начинают потреблять чрезмерно, поэтому срабатывают предохранители и отключаются автоматы. В то же время ремонтировать такие аварии возможно только тогда, когда на линиях есть напряжение, поэтому приходится ждать следующей подачи электроэнергии.

Конечно, выходные в основном со светом были еще благодаря тому, что нам помогала погода и потребность в потреблении была где-то на 10-15% меньше чем в четверг-пятницу.





