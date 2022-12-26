Правительство с начала большой войны уплатило по ОВГЗ на 80 миллиардов больше, чем привлекло

В течение большой войны украинское правительство привлекло от размещения гособлигаций на около 80 млрд грн в эквиваленте меньше, чем направило на выплаты по ним.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка со ссылкой на данные депозитария НБУ.

Так, с 24 февраля Украина на аукционах по продаже ОВГЗ привлекла 149,8 млрд грн, 1,7 млрд долл и 977,3 млн евро. Зато на погашение по внутренним долговым бумагам направлено 213,3 млрд грн, 2,4 млрд долл и 662,6 млн евро.

Таким образом, за более чем 10 месяцев полномасштабной войны РФ против Украины выплаты правительством по гривневым ОВГЗ превысили объем привлечения на 63,6 млрд грн, долларовыми - на 28,8 млрд грн, зато по бумагам в евро привлечения превысили выплаты на 12,2 млрд грн в эквиваленте.

По курсу НБУ сумма, на которую совокупные выплаты превысили заимствования, составляет более 80 млрд грн в эквиваленте.

Отмечается, что с апреля по август, а также в октябре и с начала декабря выплаты правительства по погашению ОВГЗ превышали заимствования на внутреннем долговом рынке. В частности, по итогам почти четырех недель декабря - на 15,2 млрд грн.

В то же время в марте, сентябре и ноябре правительство привлекло средств больше, чем потратило на погашение внутренних государственных облигаций.

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Наибольший объем этих ценных бумаг, как и раньше, сконцентрирован банками - первичными дилерами. Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов составляет 2,7 млрд грн и 9 млн долларов.