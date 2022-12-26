Хищение 18 миллионов на строительстве квартир для военных: НАБУ и САП завершили следствие

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины завершили следствие по растрате 18 миллионов гривен во время строительства квартир для военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

В совершении служебного подлога и растрате средств подозревается бывший директор департамента капитального строительства Минобороны, которая является депутатом одного из областных советов, и его сообщника директора фирмы – застройщика.

Отмечается, что весной 2015 застройщик по заказу Минобороны должен был достроить и передать военнослужащим и их семьям 96 квартир в многоэтажном жилом доме в Киево-Святошинском районе Киевской области.

Несмотря на то, что квартиры недостроили, экс-чиновник вступила с застройщиком в преступный сговор и приняла объекты недвижимости под видом готовых для проживания в них.

"Благодаря этому застройщик незаконно получил 18 млн грн за жилье, что до сих пор непригодно для проживания", – отмечают в САП.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

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Экономическая правда