Розничные продажи в США выросли на 7,6% в праздничный сезон – Mastercard

Розничные продажи в США выросли на 7,6% в период с 1 ноября по 24 декабря: большие скидки привлекали жаждущих выгодных покупок потребителей.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Mastercard, опубликованный в понедельник.

большие скидки привлекали жаждущих выгодных покупок потребителей.

Показатель в 7,6% выше, чем прогнозировали в Mastercard в сентябре (7,1%).

Однако нынешний рост розничных продаж в праздничные дни меньше, чем в прошлом году (на 8,5%), поскольку высокая инфляция, рост процентных ставок и угроза рецессии сделали потребителей осторожными.

Ритейлеры, включая Amazon.com Inc и Walmart, предложили большие скидки во время праздничного сезона, чтобы избавиться от избыточных запасов и вернуть запасы к нормальному уровню.

"Это привело к высокому спросу на все - от игрушек до электроники - в течение пяти дней между Днем благодарения и Киберпонедельником.

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Однако, согласно отчету Mastercard SpendingPulse, продажи электроники упали на 5,3% за более широкий примерно двухмесячный период", - пишет Reuters.

В то же время продажи в категориях одежда и рестораны выросли на 4,4% и 15,1% соответственно, что помогло увеличить общий показатель.

Онлайн-продажи подскочили на 10,6% за этот период, что немного меньше, чем 11% роста в прошлом году, говорится в отчете Mastercard.

Экономическая правда