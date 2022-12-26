Укрпочта выплатила первую помощь жителям освобожденного поселка в Луганской области

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" осуществил первые денежные выплаты в деоккупированном населенном пункте Луганщины – Невском.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Жители Невского, непосредственно на линии фронта, получили пенсии и разовую помощь от Общества Красного креста.

"За один день Укрпочте удалось выдать около 100 выплат жителям Невской Луганской области", – говорится в сообщении.

Также, несмотря на сложную ситуацию, работники почты совместно с местной администрацией и в сопровождении украинских военных доставили пенсии и денежную помощь украинцам, которые не имели возможности их получать длительный промежуток времени.

До войны в Невском работало стационарное отделение почтовой связи, но оккупанты его полностью разрушили.

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