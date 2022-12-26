Фонарики на 45 миллионов: БЭБ обнаружило незадекларированный груз под видом товаров из Китая

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили лиц, завозивших брендовое туристическое оборудование в Украину под видом китайских товаров по заниженной стоимости – груз действительно стоит около 45 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что подобная махинация привела к уменьшению суммы таможенных платежей и уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Туристические товары и оборудование обнаружили при осмотре трех автомобилей.

Сотрудники Бюро изъяли и арестовали различные товары туристического назначения:

более 24 тыс. портативных фонариков;

свыше 10 тыс подвесных светильников свыше;

более тысячи видеокамер;

посуда для кемпинга, приемная аппаратура для радиовещания, мобильные колонки и т.д.

"В таможенных документах этот товар был указан как изготовлен в Китайской Народной Республике и указана заниженная стоимость. Фактически, это была продукция известных европейских и мировых брендов. Примерная общая стоимость арестованных товаров составляет около 45 млн грн", – говорится в сообщении.

Детективы БЭБ установили, что группа лиц совместно с должностными лицами субъектов хозяйственной деятельности перевозила брендовые товары через таможенную границу Украины без уплаты соответствующих таможенных платежей. Товары не декларировались и дальше реализовывались в Украине.

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Также в Бюро установили факты ввоза и растаможки товаров с использованием подставных предприятий и их должностных лиц, которые на самом деле не имели отношения к осуществлению хозяйственных и экспортно-импортных операций.

Экономическая правда