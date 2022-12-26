Samsung в 2023 году расширит производство чипов на своем крупнейшем заводе – СМИ

Компания Samsung Electronics планирует увеличить мощности по производству микросхем на своем крупнейшем заводе по производству полупроводников (P3 в Пхентхэке, Южная Корея) в 2023 году.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на местную газету Seoul Economic Daily.

Этот шаг контрастирует с сокращением инвестиций конкурирующими производителями микросхем на фоне падения спроса и избытка чипов, пишет агентство.

Аналитики заявили, что настойчивость Samsung в инвестиционных планах, вероятно, поможет ей занять долю рынка микросхем памяти и поддержать цену своих акций, когда спрос восстановится.

Как сообщила Seoul Economic Daily со ссылкой на неназванные отраслевые источники, Samsung планирует расширить свой завод P3 в Пхентхэке (Южная Корея), добавив 12-дюймовые пластины для микросхем памяти DRAM.

Компания также расширит расширит производство 4-нанометровых чипов.

P3, который начал производство передовых микросхем флэш-памяти NAND в этом году, является крупнейшим предприятием компании по производству микросхем.

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В Samsung отказались комментировать эту информацию.

В октябре компания заявила, что не рассматривает возможность преднамеренного сокращения производства микросхем, несмотря на более широкую отраслевую тенденцию к сокращению производства, чтобы удовлетворить средне- и долгосрочный спрос.

"Мы планируем поддерживать наши первоначальные планы инвестиций в инфраструктуру", - сказал тогда исполнительный вице-президент Samsung Хан Джин-Ман.

В то же время конкурент Samsung - Micron Technology - заявил на прошлой неделе, что скорректирует свои инвестиции в 2023 финансовом году до 7-7,5 миллиардов долларов по сравнению с 12 миллиардами долларов в 2022 финансовом году.

Micron Technology также "значительно сократит капитальные расходы" в 2024 финансовом году.

Тайваньский производитель микросхем TSMC в октябре сократил свой годовой инвестиционный бюджет на 2022 год как минимум на 10% и высказался более осторожно, чем обычно, о будущем спросе.

"Спад в индустрии чипов добавит трудностей компаниям, занимающим второе место и ниже, и положительно скажется на контроле над рынком топ-компаний, таких как Samsung", - сказал руководитель отдела исследований Hyundai Motor Securities Грег Ро.

Экономическая правда