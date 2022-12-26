Toyota предупредила о возможных сбоях в поставке из-за нехватки микросхем и коронавируса

Автомобильный производитель Toyota заявил о рекордном объеме производства в ноябре, но предупреждает о возможных сбоях со снабжением из-за нехватки чипов и всплеска коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания заявила, что выпустила 833 104 автомобиля в прошлом месяце, что на 1,5% больше, чем годом ранее. Глобальные продажи выросли на 2,9% до 796484 единиц.

Агентство отмечает, что объем производства транспортных средств отражает стабильный спрос в таких регионах как Северная Америка и восстановление по сравнению с годом ранее, когда инфекция коронавируса в Юго-Восточной Азии нарушила цепи поставок.

Автомобильная промышленность все еще страдает недостатком чипов и других автомобильных запчастей и столкнется с проблемами, связанными с быстрым распространением случаев Covid в Китае.

В начале ноября Toyota сократила свой глобальный план производства на финансовый год до марта, придерживаясь консервативного прогноза прибыли из-за нехватки микросхем.

В заявлении компании указано, что внутренний выпуск Toyota в ноябре снизился на 3,3% по сравнению с годом ранее до 266 174 единиц, в то время как за рубежом производство выросло на 3,8% до 566 930 единиц.

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Включая авто, собранные дочерними Daihatsu Motor и Hino Motors, производство и продажа составили 982552 единицы и 884112 единиц соответственно.

Экономическая правда