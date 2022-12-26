Курс валют на 26 декабря: гривня продолжает слабеть по отношению к иностранным валютам

В понедельник, 26 декабря, доллар и евро продолжили дорожать в кассах банков и на "черном рынке".

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 12:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,3 - 40,64 грн, а в пятницу, 23 декабря, колебался на уровне 40,21 - 40,43 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 42,3 - 42,62 грн. Для сравнения, в четверг курс колебался на уровне 42,14 – 42,43 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,0 – 40,5 грн (курс на 23 декабря – 39,9 – 40,35 грн);

Евро – 41,8 – 42,5 грн (курс на 23 декабря – 41,8 – 42,4 грн).

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В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,8 – 40,3 грн;

Ощадбанк – 40,0 – 40,55 грн;

Райффайзен – 40,2 – 40,9 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.