Фонд гарантирования выставил на аукцион бывший офис экс-Сбербанка в центре Киева

Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на аукцион бывший офис "МР Банка" (экс-Сбербанка) в центре Киева площадью более тысячи квадратных метров - аукцион пройдет 5 января 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Отмечается, что аукцион по продаже объекта недвижимости, находящегося на балансе АО "МР БАНК", состоится 5 января в системе Prozorro.Продажи.

На торги выставили бывшее отделение банка в центре Киева - на улице Большой Васильковской, 85-87.

Всего в состав лота вошли нежилые помещения, площадью более 1 тысячи кв. м.

"Месторасположение недвижимости - абсолютное преимущество актива. Здание на ул. Большая Васильковская, 85-87 размещается в самом центре Киева, в 500 метрах от станций метро Олимпийская и Дворец "Украина". Помещение оборудовано всеми инженерными сетями", - добавили в Фонде.

Начальная цена реализации лота - 83,35 млн грн.

ВИДЕО ДНЯ

Актив находится на балансе АО "МР БАНК" и на торги выставляется впервые.

фото: фгвфл

"Торги пройдут по английской модели аукциона, открыто и прозрачно.

Участие в аукционе могут принять юридические и физические лица, кроме РФ или лиц, связанных с государством-агрессором. Следить за ходом торгов могут все желающие", - говорится в сообщении.

При этом средства, полученные от продажи актива, Фонд направит на расчеты с кредиторами АО "МР БАНК".

Напомним:

25 февраля НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем РФ: АО "Международный резервный банк", который на 100% принадлежит ПАО "Сбербанк России", и ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (ПАО "Проминвестбанк"), который на 99,77% принадлежит государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

Экономическая правда