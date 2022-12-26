СНБО рекомендуют утвердить санкции против российских силовиков и IТ-сектора

Межведомственная рабочая группа по вопросам реализации санкционной политики рекомендовала передать на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций к представителям силовых органов РФ и представителей ІТ-сектора.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Отмечается, что такое решение было принято на заседании МРГ под председательством первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко.

"В рамках усиления санкционного давления на государство-террориста и лиц, поддерживающих или способствующих агрессии РФ против Украины, Межведомственная рабочая группа рекомендовала передать на рассмотрение СНБО предложения по принятию санкций против более 1300 представителей силовых органов РФ.

В частности, ФСБ, Службы внешней разведки, Нацгвардии РФ, Министерства внутренних дел, судебной власти. То есть против лиц, которые непосредственно причастны к преступлениям в Украине и против Украины.

Также рекомендовано направить в СНБО предложения санкций против более 500 юридических и физических лиц IТ-сферы РФ. Это производители программного обеспечения или оборудования, компании и лица, связанные с соцсетями, различными платформами, которые режим Путина использует для пропаганды и т.д.", - заявила Свириденко.

Также отмечается, что Межведомственная рабочая группа рассмотрела на заседании ряд вопросов, направленных на усиление сотрудничества с партнерами Украины и увеличение эффекта санкционного давления.

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В частности, вопросы:

отражения странами-партнерами санкций, принятых ранее Украиной;

невозможности получения российской федерацией и республикой Беларусь товаров критического импорта. В первую очередь - товаров и комплектующих, которые используются для производства вооружения и военной техники.

"Как было отмечено во время заседания, на сегодня у соответствующих органов Украины и стран-партнеров есть полное взаимопонимание по ключевым вопросам санкционной политики. Продолжается обмен информацией.

Данные, предоставляемые Украиной, имеют продолжение в соответствующих решениях и действиях союзников. Так, например, частью 9-го пакета санкций ЕС, а также санкций, принятых США, было отражение санкций, ранее введенных Украиной.

Кроме того, партнеры оперативно осуществляют проверку предоставленной Украиной информации о, например, западных комплектующих, обнаруженных в оружии, которое использует государство-террорист, и принимают соответствующие меры", - добавили в Минэкономики.

В министерстве напомнили, что за 4 месяца работы МРГ СНБО принято, а президентом Украины введено в действие решение о введении санкций против 3134 физических и 1374 юридических лиц. Большинство из принятых санкций предварительно рассмотрены и проработаны МРГ.

Кроме того, с учетом последних решений МРГ рекомендовала подать на рассмотрение СНБО санкции еще против более 8000 физических и юридических лиц.

Экономическая правда