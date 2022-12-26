В Украине с 1 января могут повысить тарифы на воду

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует на заседании во вторник, 27 декабря, повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод.

Об этом говорится в проектах постановлений, опубликованных на сайте НКРЭКУ.

Ожидается, что повышение будет производиться в два этапа: с 1 января и 1 июля 2023 года.

В Нацкомиссии объясняют намерение повысить тарифы увеличением объемов реализации, расходов на оплату труда, увеличением амортизации и удорожанием электроэнергии.

Однако тарифы на воду в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях, пострадавшие в результате боевых действий, поднимать не будут.

Напоминаем:

В июле Верховная Рада приняла правительственный законопроект №7427, предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на некоторые коммунальные услуги: распределения газа, тепловой энергии – ее производство, транспортировка и поставка; услуг по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

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Президент Владимир Зеленский подписал этот закон 19 августа.