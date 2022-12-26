В РФ хотят возобновить поставки по газопроводу "Ямал-Европа"

Вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что РФ готова возобновить поставки газа в Европу по трубопроводу "Ямал-Европа".

Об этом он сказал в интервью российскому прокремлевскому агентству ТАСС, пишет Reuters.

"Европейский рынок остается актуальным, поскольку дефицит газа сохраняется, и у нас есть все возможности для возобновления поставок", - заявил Новак.

"Например, трубопровод Ямал-Европа, который был остановлен по политическим причинам, остается незадействованным", - добавил он.

Reuters напоминает, что поставки по трубопроводу "Ямал-Европа" обычно происходят в западном направлении, но с декабря 2021 года трубопровод преимущественно работает в реверсном режиме, поскольку Польша отказалась от закупок у России в пользу использования газа, хранящегося в Германии.

В мае Варшава разорвала соглашение с Россией после того, как ранее отклонила требование Москвы платить в рублях.

Российский поставщик "Газпром" в ответ прекратил поставки, а также заявил, что больше не сможет экспортировать газ через Польшу после того, как Москва ввела санкции против фирмы, которая владеет польским участком газопровода "Ямал-Европа".

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Новак также подтвердил, что Москва обсуждает дополнительные поставки газа через Турцию после создания там хаба.

Он также сообщил, что РФ рассчитывает, что в 2022 году отгрузит в Европу 21 миллиард кубометров сжиженного природного газа (СПГ).

"В этом году мы смогли значительно увеличить поставки СПГ в Европу.

За 11 месяцев 2022 года они выросли до 19,4 млрд кубометров, до конца года ожидается 21 млрд кубометров", - утверждает Новак.

Он также заявил, что Россия договорилась с Азербайджаном об увеличении поставок газа для его внутреннего потребления.

"В дальнейшем, когда они увеличат добычу газа, мы сможем обсуждать свопы", - сказал Новак.

По его словам, Москва также обсуждает увеличение поставок своего газа в Казахстан и Узбекистан.

Новак также сообщил, что в долгосрочной перспективе Россия может направить свой природный газ на рынки Афганистана и Пакистана, либо используя инфраструктуру Центральной Азии, либо в порядке свопа с территории Ирана.

Экономическая правда