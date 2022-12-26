В РФ хотят возобновить поставки по газопроводу "Ямал-Европа"
Вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что РФ готова возобновить поставки газа в Европу по трубопроводу "Ямал-Европа".
Об этом он сказал в интервью российскому прокремлевскому агентству ТАСС, пишет Reuters.
"Европейский рынок остается актуальным, поскольку дефицит газа сохраняется, и у нас есть все возможности для возобновления поставок", - заявил Новак.
"Например, трубопровод Ямал-Европа, который был остановлен по политическим причинам, остается незадействованным", - добавил он.
Reuters напоминает, что поставки по трубопроводу "Ямал-Европа" обычно происходят в западном направлении, но с декабря 2021 года трубопровод преимущественно работает в реверсном режиме, поскольку Польша отказалась от закупок у России в пользу использования газа, хранящегося в Германии.
В мае Варшава разорвала соглашение с Россией после того, как ранее отклонила требование Москвы платить в рублях.
Российский поставщик "Газпром" в ответ прекратил поставки, а также заявил, что больше не сможет экспортировать газ через Польшу после того, как Москва ввела санкции против фирмы, которая владеет польским участком газопровода "Ямал-Европа".
Новак также подтвердил, что Москва обсуждает дополнительные поставки газа через Турцию после создания там хаба.
Он также сообщил, что РФ рассчитывает, что в 2022 году отгрузит в Европу 21 миллиард кубометров сжиженного природного газа (СПГ).
"В этом году мы смогли значительно увеличить поставки СПГ в Европу.
За 11 месяцев 2022 года они выросли до 19,4 млрд кубометров, до конца года ожидается 21 млрд кубометров", - утверждает Новак.
Он также заявил, что Россия договорилась с Азербайджаном об увеличении поставок газа для его внутреннего потребления.
"В дальнейшем, когда они увеличат добычу газа, мы сможем обсуждать свопы", - сказал Новак.
По его словам, Москва также обсуждает увеличение поставок своего газа в Казахстан и Узбекистан.
Новак также сообщил, что в долгосрочной перспективе Россия может направить свой природный газ на рынки Афганистана и Пакистана, либо используя инфраструктуру Центральной Азии, либо в порядке свопа с территории Ирана.
Экономическая правда