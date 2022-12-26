Банки в Украине сократили прибыль в пять раз за январь-октябрь

За 10 месяцев года прибыль украинских банков сократилась более чем в пять раз - до 11 млрд грн, причем некоторые ранее самые прибыльные банки опустились до самых убыточных.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные НБУ.

Из 67 банков в Украине почти треть, 21 банк, завершили период с совокупным убытком в 19 млрд грн. С августа процент убыточных банков сократился с 38% до 31%. Зато общая прибыль банков с "плюсовым" балансом за 10 месяцев составила 30 млрд грн.

Доля государственных банков в общей прибыли традиционно самая большая и за год выросла с 51% до 62,4%, прежде всего - из-за результатов деятельности Приватбанка. Соответственно, доли банков с иностранным капиталом сократились с 31% до 26,1%, а банков с частным капиталом - с 18% до 11,6% в 2022 году.

Так, Приватбанк заработал больше всего с прибылью в 17,8 млрд грн, что на 33% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

У половины банков из прошлогодней десятки самых прибыльных банков существенно ухудшилась ситуация. Так, три из них сейчас имеют большие убытки и замыкают рейтинг банков по прибыльности. Речь идет об Укргазбанке (-3,65 млрд грн), Альфа-банке (-4,22 млрд грн), Укрэксимбанке (-8,38 млрд грн).

Некоторым банкам удалось улучшить свои показатели по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Так, прибыль Укрсиббанка за 10 месяцев года более чем вдвое превысила прошлогодние показатели и составила 2,62 млрд грн. Благодаря этому он поднялся на 10 пунктов и занял второе место в рейтинге банков.

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Из 16 банков с иностранным капиталом только 9 вышли в "плюс" по результатам десяти месяцев работы. Общая прибыль этой группы финучреждений составляет 7,9 млрд грн. Укрсиббанк (2,6 млрд грн), Райффайзен (2,5 млрд грн) и Ситибанк (1,9 млрд грн).

Общая прибыль банков с частным капиталом с положительным балансом за 10 месяцев составила 3,46 млрд грн. Более трети, 36% или 1,26 млрд грн, заработал Универсал банк.